कांस्टेबल भर्ती (Constable exam) परीक्षा 13 से, 4 दिन में शामिल होंगे 82 हजार अभ्यर्थी

- चार दिन में सात पारियों में होगी लिखित परीक्षा- 23 परीक्षा केन्द्र बनाए

जोधपुर Published: May 11, 2022 08:02:05 pm

जोधपुर।

पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (Constable recruitment exam) 13 मई से शुरू होगी। जोधपुर में 23 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं, जहां 16 मई तक यह परीक्षा होगी। पहले तीन दिन दो-दो पारी और 16 मई को एक पारी में लिखित परीक्षा ली जाएगी। जोधपुर में 82 हजार 880 अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।

23 केन्द्र, प्रत्येक पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

जोधपुर में 13 से 16 मई को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (Constable recruitment exam from 13 may) होगी। प्रति दिन सुबह 9 से 11 बजे और अपराह्न 3 से शाम 5 बजे की पारियों में परीक्षा ली जाएगी। 16 मई को एक पारी में ही परीक्षा होगी। जोधपुर में 23 केन्द्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केन्द्र पर पुलिस के कड़े बंदोबस्त रहेंगे। कुल एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

चार दिन तक रोजाना 23 हजार अभ्यर्थियों होंगे शामिल

पुलिस का कहना है कि जोधपुर में हर पारी में 11840 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।(82 candidates will be appear in Constable recruitment exam) इस प्रकार चार दिन में 82 हजार 880 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। अनुपिस्थत रहने पर संख्या कम हो सकती है।

सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे

'जोधपुर में 13 से 16 मई तक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी। 23 सेंटर बनाए गए हैं। दो पारियों में परीक्षा ली जाएगी। हर पारी में 11840 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।'

राज कुमार चौधरी, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) जोधपुर। पढ़ना जारी रखे

