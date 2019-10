दिवाली पर सितारों की बारात से छाई इंद्रधनुषी छटा

जोधपुर.शहर में दिवाली का त्योहार ( Festival of Diwali ) परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर रंगबिरंगी रोशनी ( Festival of Lights ) के साथ ही आतिशबाजी ( Fireworks ) की गई। इस आसमान में सितारों की बारात से इंद्रधनुषी छटा ( rainbow in the sky ) का एहसास हुआ।