Attack on a lady : युवती को भगाने पर मां पर हमला

- लाठी-डण्डों व चाकू से हमले में अंगुलियां व ललाट पर चोट

- हमलावर फरार

जोधपुर Published: April 09, 2022 11:35:57 pm

जोधपुर।

जिले में एक युवती को भगाने (escape the girl) और हत्या के मामले में गवाही देने को लेकर चल रही रंजिश में कुछ युवकाें ने शनिवार को युवक की मां (attack on biy's mother) पर हमला कर दिया। घायल महिला (lady Injured) को एम्स में भर्ती (admitted in AIIMS) कराया गया।

पुलिस के अनुसार गत माह एक युवक मोहल्ले की एक युवती को भगा ले गया था। दोनों का अभी तक पता नहीं लग सका है।इस बीच, दोपहर में युवक की मां अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी युवती को भगाने की रंजिश में चार युवक आए और महिला पर हमला कर दिया। लाठी-डण्डों व चाकू से अनेक वार किए गए। जिससे महिला के हाथ की अंगूलियों और ललाट पर गंभीर चोटें आईं। चाकू के वार से अंगुलियों से खून बहने लगा। महिला के चिल्लाने पर परिजन व आस-पास के लोग वहां आए। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक भाग चुके थे। बाद में महिला को एम्स में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने चारों नामजद युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि युवती को भगाने के साथ ही चार-पांच साल पहले हत्या के एक मामले में महिला के एक अन्य पुत्र ने गवाही थी। इसको लेकर लेकर भी रंजिश चल रही है।

