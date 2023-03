Doctor died : डॉक्टर की मौत, पत्नी पर हत्या का आरोप, जांच में होगा कारणों का खुलासा

- महात्मा गांधी अस्पताल के चेस्ट विभाग में मेडिकल ऑफिसर थे मृतक

- पत्नी पर दूध में जहर देकर मारने का आरोप, पोस्टमार्टम व एफएसएल जांच में स्पष्ट होगा मौत का कारण

बनाड़ थानान्तर्गत (Police station Banar) सारण नगर के शिव विहार स्थित मकान में तबीयत बिगड़ने के बाद महात्मा गांधी अस्पताल के डॉ चंदन चौधरी (Dr Chandan Choudhary died in Jodhpur) की संदिग्ध हालात में मौत (Dr Chandan Choudhary death in suspicious circumstances) के मामले में रहस्य बना हुआ है। पत्नी के खिलाफ का मामला दर्ज कराया गया है। मेडिकल बोर्ड और एफएसएल जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। (Murder alligence on Dr Chandan Choudhary's wife in Jodhpur)

थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि मूलत: ओसियां तहसील के पड़ासला गांव हाल सारण नगर के शिव विहार डॉ चन्दन चौधरी (38) पुत्र भोमाराम जाट की 6 मार्च को संदिग्ध हालात में मौत हुई। पिता भोमाराम ने पुत्रवधू उषा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है।

आरोप है कि डॉक्टर चंदन व पत्नी उषा में पारिवारिक कारणों से अनबन थी। इसी के चलते पत्नी उषा ने दूध में पति को जहर दे दिया था। जिससे 6 मार्च दोपहर में तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के भाई के बच्चे वहीं खेल रहे थे। उल्टियां होने पर बच्चों ने मां को सूचना दी। फिर डॉक्टर चंदन को मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर की मौत हो गई। पिता ने पुत्र के ससुर, सास, साले व अमित पर भी मारपीट, तंग प्रताडि़त व मारने की धमकियां देने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सौंपा। मृतक डॉ चंदन महात्मा गांधी अस्पताल के चेस्ट विभाग में मेडिकल ऑफिसर थे। पत्नी उषा बैंक ऑफ बड़ोदा में हेड कैशियर है। दोनों की तेरह साल पहले शादी हुई थी। उन्हें तेरह साल की पुत्री है। मृतक की पत्नी सोमवार सुबह बैंक चली गई थी। तीन-चार घंटे बाद दोपहर करीब एक बजे डॉक्टर की तबीयत खराब हुई थी। उषा ने भी पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है। उसने बताया कि तबीयत खराब हाेने के दौरान वो बैंक में थी। सुबह दस बजे ही बैंक चली गई थी।

पिछले साल समाज स्तर पर हुआ था समझौता

मृतक के परिजन ने मंगलवार को मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शनकिया। पत्नी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव लेने से इंकार कर दिया। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाए जाने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजन को सौंपा गया। पत्नी उषा ने पिछले साल अगस्त में डॉक्टर पति व अन्य के खिलाफ तंग और प्रताडि़त करने की शिकायत महिला थाने में थी। सामाजिक स्तर पर समझौता होने पर एफआइआर दर्ज नहीं की गई थी।