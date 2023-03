Holi : होली पर नशे में वाहन चलाया, हुड़दंग किया तो होगी कार्रवाई

जोधपुरPublished: Mar 06, 2023 02:38:14 am Submitted by: Vikas Choudhary

- संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे पुलिस जाब्ता, 12 सौ से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

Holi : होली पर नशे में वाहन चलाया, हुड़दंग किया तो होगी कार्रवाई

जोधपुर।

होली पर कानून व्यवस्था और शांति (Law & Order on Holi) बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर (Police commissionerate Jodhpur) में 12 सौ से अधिक पुलिसकर्मी तैनात (1200 Policemen deployed on Holi in Jodhpur) रहेंगे। संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे पुलिस तैनात (24 hours police deployed in sensitive and hypersensitive areas) कर दी गई है। शराब व अन्य नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष तौर पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) गौरव यादव ने बताया कि होली के चलते शनिवार से ही विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी गई है। शहर के संवेदनशील व अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे पुलिस लगा दी गई है। सूरसागर, प्रतापनगर सदर, सरदारपुरा, बोरानाडा व झंवर थाना क्षेत्रों में 15-20 स्थानों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मुहैया करवाया गया है। होली व धुलण्डी के दिन छह सौ पुलिस जवान लगाए जाएंगे। होली पर सड़क हादसे और झगड़े व मारपीट रोकने के लिए शराब पीकर वाहन व हुड़दंग करने वालों पर विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इनके खिलाफ 60 पुलिस एक्ट व 185 एमवी एक्ट में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आदतन बदमाशों को सीआरपीसी की धारा 107, 108 में पाबंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शांति समिति व सीएलजी की बैठक लेकर आपसी भाई चारे से त्यौहार मनाने की अपील की गई है।

80 फिक्स पिकैट्स तैनात, ऑफिस स्टाफ को फील्ड में लगाया

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन ने बताया कि त्यौहार के चलते पिछले कुछ दिनों से विशेष चौकसी बरती जा रही है। होली पर जिले में 650 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। पहले दस फिक्स पिकैट्स बनाए गए थे। अब इनकी संख्या 70 से 80 कर दी गई है। संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है । रूट मार्च किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी गोपनीय नजर है। ड्रोन और अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर में सीसीटीवी कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। रात 8 बजे बाद शराब की दुकानों से शराब की बिक्री सख्ती से बंद कराई जा रही है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने व उत्पात करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।