Police in action ग्यारह पिस्तौल और देसी कट्टे जब्त, आठ गिरफ्तार

जोधपुर ( crime news.jodhpur news ) .शहर में सरदारपुरा थाना ( sardarpura police station of jodhpur ) पुलिस ( Police in action ) व डीएसटी ( dst ) ने अलग-अलग जगहों पर हथियारों के साथ 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है ( latest nri news in hindi ) ।