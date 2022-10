Sucide : निर्माण से पहले ही मकान में युवक ने जान दी

- दो दिन से था लापता, दुर्गंध आने पर आत्महत्या का पता लगा

जोधपुर Published: October 05, 2022 09:26:05 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड (Kudi Bhagtasni housing board) के सेक्टर-1 स्थित निर्माणाधीन मकान में एक युवक ने कपड़े से फंदा लगाकर जान (A man hanging in his under construction house) दे दी। वह दो दिन से लापता था। आत्महत्या का कारण पता नहीं लग पाया। (Missing young man hanging himself)

कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस के अनुसार केबीएचबी सेक्टर-8 निवासी रवि (22) पुत्र भुटन गुप्ता ने कपड़े से फंदा लगा आत्महत्या की है। मृतक के निर्माणाधीन मकान में उसका शव मिला। दुर्गंध आने पर आस-पास के लोगों ने मकान मालिक व पुलिस को सूचित किया। परिजन वहां पहुंचे तो रवि को फंदे पर लटका पाया। मृतक के भाई मंजीत ने मर्ग दर्ज कराया। मौत पर संदेह जताने पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सौंपा। पुलिस का कहना है कि मृतक दो-तीन दिन पहले बिना बताए घर से निकल गया था। उसके घर न लौटने पर परिजन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। युवक ने आत्महत्या क्यों की है इसका पता नहीं लग पाया है।

