Extortion : शराब व्यवसायी को गोली मारने की धमकी, मांगी इतनी बड़ी रा​शि

- रैकी के बाद गुजरात नम्बर की एसयूवी में पीछा भी किया

जोधपुर।

माता का थान थानान्तर्गत (Police station Mata ka than) बोड़ीवाला का बेरा क्षेत्र में शराब व्यवसायी (Liqour businessman) को इंटरनेट कॉल (Thret call to wine businessman by internet call) कर एक बदमाश ने व्यवसाय करने के बदले 5 लाख रुपए मांगे। (5 Lakh Rs deemand from wine businessman in Jodhpur) ऐसा न करने पर गोलियां से मारने की धमकियां दी गईं। साथ ही रैकी करने के बाद एसयूवी में कुछ बदमाशों ने पीछा भी किया।

पुलिस के अनुसार बोड़ीवाला का बेरा निवासी प्रीतमसिंह पुत्र ब्रह्मसिंह गहलोत ने पदाला बेरा निवासी पवन सोलंकी व अन्य के खिलाफ पांच लाख रुपए की अवैध वसूली के लिए जान से मारने की धमकियां देने और एसयूवी से पीछा करने का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि प्रीतमसिंह की शराब की तीन दुकानें हैं। गत 30 जनवरी को विदेशी नम्बर से इंटरनेट कॉल आया था। खुद को पवन सोलंकी बताने वाले उस व्यक्ति ने शराब की दुकानें संचालित करने के बदले पांच लाख रुपए मांगे। यह राशि दूसरे दिन गोकुलजी की प्याऊ के पास नरेश नामक व्यक्ति को देने की धमकियां दी थी। ऐसा न करने पर गोली मारने की चेतावनी दी थी।

प्रीतम ने गंभीरता से नहीं लिया। दूसरे दिन शाम को उसे फिर विदेशी नम्बर से धमकी भरा कॉल आया और रुपए न देने पर अंजाम भुगतने की धमकियां दी। इसके बाद पीडि़त किसी कार्य से आबू रोड और फिर अहमदाबाद चला गया था। चार फरवरी को वह घर लौटा तो पत्नी बीमार हो गईं थी। जिन्हें लेकर वह फिर से अहमदाबाद चला गया था, जहां से 8 फरवरी को वह लौटा। उसके कार चालक ने कुछ संदिग्ध युवकों के रैकी करने की आशंका जताई।

युवक ने लोकेशन बताई, एसयूवी से पीछा किया

आरोप है कि अहमदाबाद से लौटने के बाद एक युवक ने उसकी लोकेशन के बारे में दूसरे पक्ष को सूचित किया था। मोबाइल पर उस युवक से बात की गई तो उसने गलती से लोकेशन बताना स्वीकार किया था। उसने अवगत कराया था कि गुजरात नम्बर की एसयूवी में कुछ युवक लालसागर के पास खड़े थे। फिर इन्होंने व्यवसायी का पीछा भी किया था।

14 माह पहले चलाई थी गोली, 7 लाख वसूल थे

व्यवसायी का कहना है कि 14 माह पहले राहुल ने उस पर किसी ने गोली चलाई थी। धमकी देने वाले इसकी जिम्मेदारी लेते हुए फिर से गोली मारने की धमकियां दी थी। इतना ही नहीं, दो साल पहले मित्र कमलेश का अपहरण कर लिया गया था। सुरपुरा बांध के पास प्रीतम ने सात लाख रुपए देकर उसे छुड़ाया था। अंदेशा है कि इन्हीं आरोपियों ने कमलेश का अपहरण किया था।