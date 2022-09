Fake currency : जाली मुद्रा के लालच में एक लाख लुटवाए, हमले में घायल भी हुए

- एक लाख रुपए के बदले चार लाख की जाली मु्द्रा लेने गया था छात्र

- जानलेवा हमले में छात्र सहित दो घायल

जोधपुर Published: September 16, 2022 02:16:56 am

जोधपुर।

एक लाख रुपए के बदले चार लाख की जाली भारतीय मुद्रा (Fake Indian currency) हासिल करने के लालच में एक छात्र की जान पर बन आई। दो युवकों ने बासनी थानान्तर्गत (Police station Basni) सांगरिया बिजलीघर के पास चाकू से जानलेवा कर एक लाख रुपए लूट (One lakh Robbery after stabbed attack) लिए। हमले में छात्र सहित दो जने घायल हो गए। (Attempt to murder on two boys)

पुलिस के अनुसार जालोर में करड़ा थानान्तर्गत खारा गांव निवासी मनोहरलाल पुत्र बाबूलाल बिश्नोई जयपुर में बीएसटीसी की पढ़ाई कर रहा है। तीन माह पूर्व मनीष नामक युवक ने उसे इंटरनेट नम्बर से कॉल कर एक ही सीरियल नम्बर वाली जाली भारतीय मुद्रा बेचने की पेशकश की। उसने एक लाख रुपए के बदले चार लाख की जाली मुद्रा देने का झांसा दिया। गत 12 सितम्बर को मनीष ने उसे कॉल कर चार लाख की जाली मुद्रा की व्यवस्था होने की जानकारी दी। उसे एक लाख रुपए लेकर जोधपुर बुलाया। इस पर मनोहर अपने साथी अनिल बिश्नोई के साथ एक लाख रुपए लेकर जोधपुर आया। मनीष से बात करने के बाद वो बाइक पर सांगरिया बिजलीघर के पास गली में पहुंचे, जहां बाइक सवार ललित पटेल व नरेश चौधरी मिले। छात्र ने उनसे जाली मुद्रा दिखाने का आग्रह किया। इतने में दोनों ने छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू से वार करने लगे और एक लाख रुपए लूट लिए। नरेश वहां से भाग गया, लेकिन ललित को मनोहर ने पकड़ लिया।

इतने में नरेश कुछ और युवकों को लेकर वहां आया और चाकू से मनोहर व अनिल पर वार कर ललित को भी छुड़ाकर ले गए।चाकू से हमले में मनोहर के हाथ व कुल्हे और अनिल के पेट, कमर व जांघ में चोटें आईं। पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पढ़ना जारी रखे

