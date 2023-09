पिता ने किया नाबालिग पुत्री से बलात्कार, पुत्री गर्भवती

जोधपुरPublished: Sep 21, 2023 12:08:32 am Submitted by: Vikas Choudhary

- कलयुगी पिता हिरासत में, स्कूल में पीडि़ता की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल ले गए, जांच में गर्भवती होने का पता लगा

जोधपुर।

फलोदी जिले में कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री से बलात्कार और देह शोषण किया। दो-तीन महीने तक शोषण से नाबालिग पुत्री गर्भवती हो गई। (Minor girl got pregnent by father) वह स्कूल पहुंची और तबीयत होने पर जांच कराई गई तो गर्भवती होने का पता लगा। पुलिस ने बुधवार को बलात्कार व पोक्सो का मामला दर्ज कर आरोपी पिता को हिरासत में लिया।(Minor daughter raped by her father)

पुलिस के अनुसार 12वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा से धर में ही पिता ने बलात्कार किया। वारदात दो-तीन माह पुरानी बताई जाती है। पुत्री से बलात्कार कर पिता ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां दी। इसके बाद आरोपी पिता मौका पाकर पुत्री का देह शोषण करने लग गया। करीब दो-तीन महीने तक उसने पुत्री से बलात्कार किया। जिससे पुत्री गर्भवती हो गई।

इस बीच, वह घर से स्कूल पहुंची, जहां उसकी तबीयत खराब हो गई। पेट दर्द के साथ ही उसे उल्टियां होने लगी। स्कूल प्रशासन उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां संदेह होने पर चिकित्सकों ने उसकी जांच की। जिसमें उसके गर्भवती होने का पता लगा। प्राचार्य ने तसल्ली से बातचीत की तो नाबालिग छात्रा ने पिता की हरकत के बारे में जानकारी दी। तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।

महिला पुलिस अधिकारी ने पीडि़ता के बयान लिए। साथ ही मेडिकल भी करवाया। जिसमें उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। बाद में संबंधित थाने में पिता के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया है। जिससे पूछताछ की जा रही है।