6 Crore Rs Fraud : चार सौ लोगों से 6 करोड़ की ठगी, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार

- रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगे, 26 एफआइआर दर्ज

जोधपुर Published: November 16, 2022 11:02:50 pm

जोधपुर।

खाण्डा फलसा थाना पुलिस (Police station Khanda falsa) ने रूफ टॉप सोलर प्लांट (Fraud for Roof top solar plant) लगाने का झांसा देकर चार सौ लोगों से 6 करोड़ रुपए (Six crores Rs fraud from 400 people) की धोखाधड़ी करने के आरोपी को दिल्ली में आश्रम से गिरफ्तार (Fruad for Roof top solar plant : accused caught from Delhi) किया। उसके व पत्नी के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में 26 एफआइआर दर्ज है।

सहायक पुलिस आयुक्त (केन्द्रीय) लाभूराम ने बताया कि बोम्बे सोलर कम्पनी के संचालक धर्मेन्द्र पंवार (Dharmendra panwar arrest from Delhi) व पत्नी शालिनी और अन्य के खिलाफ रूफ ऑफ सोलर प्लांट (Rrof top solar plant) लगाने का झांसा देकर छह करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। वो थाने के टॉप-10 वांछितों में शामिल था। उसके दिल्ली में छुपे होने का सुराग लगा। थानाधिकारी गीता बिश्नोई व एसआइ भंवरसिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल भंवरलाल, जयप्रकाश, कांस्टेबल बनवारीलाल, सुरेश बिश्नोई, व रमेश ने तलाश के बाद दिल्ली के आश्रम से मूलत: सूरसागर थानान्तर्गत नई रकासनी हाल खेमे का कुआं के अंदर नंदनवन ग्रींस निवासी धर्मेन्द्र पंवार पुत्र कुनेसिंह पंवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमाण्ड लिया गया है। उसे कोरणा हाउस क्षेत्र निवासी विजय किशन की ओर से दर्ज कराए मामले में पकड़ा गया है।

कमिश्नरेट में 26 एफआइआर दर्ज, लम्बे समय से फरार

थानाधिकारी गीता बिश्नोई के अनुसार आरोपी धर्मेन्द्र ने बोम्बे सोलर कम्पनी के साथ दो अन्य कम्पनियां बनाईं थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा में कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन कराया था। मार्फत रूफ टॉप सोलर प्लांट लगवाने के नौ सौ टेण्डर स्वीकृत कराए थे। जोधपुर में चार सौ से अधिक लोगों से रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने का झांसा देकर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। धर्मेन्द्र व पत्नी के खिलाफ कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी की 26 एफआइआर दर्ज हो चुकी है।

