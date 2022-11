Girl died : लाइब्रेरी जा रही युवती को बीच रास्ते में ऐसे आई मौत

- लाइब्रेरी जाने के दौरान चौपासनी रोड पर चलते-चलते नीचे गिरी

जोधपुर।

प्रतापनगर सदर थानान्तर्गत (Police station Pratapnagar sadar) आखलिया चौराहे (Aakhaliya circle) से पहले चौपासनी रोड (Chopasni road) पर सिनेमा हॉल (cinema hall) के सामने गुरुवार शाम एक युवती मोपेड से गिर गई और पास में निकल रही निजी स्लीपर बस ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही युवती की मौत (A girl died when she was going to library) हो गई। (Bus killed a girl while she was going to library)

पुलिस के अनुसार प्रतापनगर फिल्टर हाउस के पीछे यूआइटी कॉलोनी निवासी तक्षशिला व्यास (37) पुत्री कमल कृष्ण वैष्णव देर शाम मोपेड लेकर पढ़ने के लिए देर शाम लाइब्रेरी जाने को घर से निकली। आखलिया चौराहे से आगे सिनेमा हॉल के सामने पहुंची तो पास में से जैसलमेर से आई निजी स्लीपर बस निकलने लगी। दोनों वाहन समानान्तर चल रहे थे। इतने में अ चानक तक्षशिला मोपेड से बस की तरफ नीचे गिर गई। चालक को पता नहीं लग पाया और पिछला टायर युवती के ऊपर से निकल गया। मौके पर ही उसका दम टूट गया। आस-पास के लोग चिल्लाने लगे तो चालक ने बस रोकी और फरार हो गया।

दुर्घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को हटाकर शव मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की बहन पूजा व्यास की तरफ से बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। हेड कांस्टेबल रविन्द्र मीणा ने बस कब्जे में ली है।

पढ़ाई के साथ गैस एजेंसी में काम करती थी मृतका

पुलिस का कहना है कि मृतका बोम्बे मोटर्स सर्कल के पास गैस एजेंसी के कार्यालय में जॉब करती थी। इसके साथ-साथ वह पढ़ाई भी कर रही थी। इसी के चलते वह लाइब्रेरी जा रही थी।

