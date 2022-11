Girl's death : गुस्से में घर से निकली छात्रा का पांच दिन का इन हालात में मौत

- तालाब के किनारे मिला नाबालिग छात्रा का शव

जोधपुर।

माता का थान थानान्तर्गत (Police station Mata ka than) मगरा पूंजला (Magra poonjala) से पांच दिन पहले गायब होने वाली एक नाबालिग छात्रा (Minor girl student's body found in pond) का शव मंगलवार को लालासागर जलाशय में पहाड़ी के पास मिला। शिनाख्त के बाद माता का थान थाना पुलिस ने शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। (School student sucide herself)

पुलिस के अनुसार मगरा पूंजला में एसबीआइ बैंक के पास निवासी सोलह वर्षीय एक छात्रा गत 28 अक्टूबर को बिना बताए घर से निकल गई थी। घर न लौटने पर परिजन ने तलाश शुरू की थी। रिश्तेदार व परिचितों के यहां न मिलने पर 29 अक्टूबर को अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन किशोरी का पता नहीं लग पाया।

इसी बीच, मंगलवार शाम लालसागर जलाशय की पहाड़ी के पास कुछ श्वान एक शव नोंचते नजर आए। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। चौकी से एएसआइ ओमप्रकाश मौके पर पहुंचे। परिजन भी मौके पर आए और मृतका की शिनाख्त की। जांच के बाद पुलिस ने शव मोर्चरी भेज दिया।

दोनों पांव श्वानों ने नोंचे

मृतका क्षेत्र में ही सरकारी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा थी। शव मिलने की सूचना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। शव के दोनों पांव श्वानों ने नोंच खाए थे। पुलिस को अंदेशा है कि छात्रा ने आत्महत्या की होगी।

