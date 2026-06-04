GST Department Raid: राजस्थान के प्रसिद्ध मिठाई वाले पर GST विभाग की कार्रवाई, गलत ITC क्लेम करने का है शक

फर्जी अथवा अतिरिक्त लिए गए आइटीसी की गणना की जा रही है, जिसके बाद उसे रिवर्स करवाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संबंधित व्यवसायी मिठाई और नमकीन की बिक्री के साथ रेस्तरां का संचालन भी करता है। जीएसटी नियमों के तहत रेस्तरां सेवा पर 5 प्रतिशत कर लागू होता है और इस श्रेणी के कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने की अनुमति नहीं होती। हालांकि काउंटर से मिठाई, नमकीन और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर निर्धारित शर्तों के अनुसार आइटीसी क्लेम किया जा सकता है। विभाग इसी बिंदु की पड़ताल कर रहा है कि कहीं रेस्तरां गतिविधियों से जुड़े खर्चों पर भी अनुचित तरीके से आइटीसी तो नहीं लिया।