Weapons seized : इनामी बदमाश से हॉकी बट राइफल, पिस्तौल व 18 जिंदा कारतूस जब्त

जोधपुरPublished: Mar 10, 2023 12:12:12 am Submitted by: Vikas Choudhary

- चोरी की कार भी जब्त, बाड़मेर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों के छह मामलों में था फरार

Weapons seized : इनामी बदमाश से हॉकी बट राइफल, पिस्तौल व 18 जिंदा कारतूस जब्त

जोधपुर।

जिला विशेष टीम (पश्चिम डीएसटी) और कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने बाइपास स्थित इसरो सेंटर के पास कार में सवार बाड़मेर पुलिस के पांच हजार रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर हॉकी बट राइफल, एक पिस्तौल व 18 जिंदा कारतूस (Hockey but rifile, one pistol a nd 18 cartridges seized in Jodhpur) जब्त किए। (Reward accused caught with weapons in Jodhpur) चोरी की कार भी जब्त की गई है। (DST & Police station Kudi Bhagtasni caught reward accused with Weapons in Jodhpur)

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) गौरव यादव ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर वांछित बदमाश व अवैध आग्नेय हथियारों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत डीएसटी कांस्टेबल सुनील व दिनेश को इसरो सेंटर के पास खड़ी कार में एक युवक के संदिग्ध हालात में होने व उसके पास अवैध हथियार होने की सूचना मिली। इस बारे में आला अधिकारियों को अवगत कराया गया।

कुड़ी भगतासनी थानाधिकारी सुमेरदान व डीएसटी प्रभारी एसआइ मनोज कुमार के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने इसरो सेंटर के पास दबिश दी और घेराबंदी कर कार में सवार देवेन्द्र उर्फ किशन राजपुरोहित को हिरासत में लिया। तलाशी में उसके पास एक हॉकी बट राइफल व 9 कारतूस, एक पिस्तौल व दो मैग्जीन और नौ जिंदा कारतूस मिले। आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर अवैध हथियार व कारतूस जब्त कर मूलत: पचपदरा (बाड़मेर) थानान्तर्गत सराणा हाल बालोतरा में समदड़ी रोड पर हेम सागर कॉलोनी निवासी देवेन्द्र उर्फ किशन पुत्र तुलसाराम राजपुरोहित को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में एसआइ विश्राम, हेड कांस्टेबल प्रेम चौधरी, सुरेश, बलवीर, फरसाराम, सुखराम, लोकेश कुमार व रामनिवास भी शामिल थे।

कुल 8 मामले दर्ज, तीन जिलों के 6 मामलों में वांछित

थानाधिकारी सुमेरदान का कहना है कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, पुलिस पर फायरिंग, लूट, राजकार्य में बाधा डालने, मादक पदार्थ व हथियार तस्करी और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में 8 मामले दर्ज हैं। वह छह मामलों में बाड़मेर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में वांछित है। बाड़मेर पुलिस के टॉप-10 में वांछित हैं। उस पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित है। जांच में कार चोरी की होने का पता लगा है। यह कार देवेन्द्र को डोली बाड़मेर निवासी सुनील ढाका ने उसे दी थी। सुनील के पकड़े जाने पर कार के बारे में स्पष्ट हो सकेगा।