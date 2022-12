Crime : दुबारा मकान बनवाया फिर भी पुत्र ने माता-पिता को निकाला

- पहला मकान बेचा तो दूसरा बनवाया, कर्ज चुकाने को भूखण्ड बेचने के प्रस्ताव पर भड़का पुत्र

जोधपुर।

बनाड़ थानान्तर्गत (Police station Banar) नांदड़ी के रामदेव नगर में गाली-गलौच करने के बाद पुत्र ने वृद्ध माता-पिता को घर से निकाल (Old parents put out of house by son) दिया। दम्पती सबसे छोटे पुत्र के पास रहने लगे तो मंझले पुत्र ने वहां भी गाली-गलौच की। परेशान वृद्ध पिता ने पुलिस उपायुक्त पूर्व कार्यालय में कार्रवाई की गुहार लगाई तो पुत्र व पुत्रवधू के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई। (Old parents put out of the house) (son kicked old parents out of the house)

नांदड़ी में रामदेव नगर निवासी वीर बहादुरसिंह (74) पुत्र नरपतसिंह ने अपने मंझले पुत्र रामसिंह व पुत्रवधू के खिलाफ माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज कराई है। एएसआइ तेजाराम को जांच सौंपी गई है। आरोप है कि वीर बहादुर के तीन पुत्र हैं। सभी को अलग-अलग मकान बनाकर दिए गए हैं। मंझले पुत्र ने अपने हिस्से का मकान बेच दिया था। फिर उसने पिता से आग्रह किया कि वो उनके लिए एक दूसरा मकान दे। वो उनकी सेवा करेगा।

पिता ने पुत्रवधू व दो पोतो के नाम दो भूखण्ड नांदड़ा खुर्द में बेचान पंजीयन करवाए थे। इनमें से एक भूखण्ड पर पिता ने उस पुत्र के लिए मकान बना दिया था। जिससे वृद्ध पिता पर चार लाख रुपए का कर्ज हो गया था। यह कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने पुत्र से कहा कि वो दूसरा भूखण्ड बेच दे। ताकि उसका कर्ज चुकता हो सके, लेकिन पिता के इस प्रस्ताव से पुत्र गुस्सा हो गया था।

आरोपी है हिक उसने पत्नी के साथ मिलकर माता-पिता से बदसलूकी की और धक्का-मुक्की कर घर से बाहर निकाल दिया था। वृद्ध माता-पिता अपने सबसे छोटे पुत्र के पास जाकर रहने लग गए। वह पुत्र वहां भी पहुंच गया और गाली-गलौच करने लग गया। परेशान पिता ने पुलिस की शरण ली और मामला दर्ज कराया।

