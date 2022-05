Jammers - नकल गिरोह से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को दूर रखने के लिए पुलिस ने निकाला रास्ता, जाने कैसे

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) (Add DCP) वनिता खत्री के अनुसार परीक्षा के दौरान नकल गिरोहों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए इस बार जैमर का उपयोग किया गया है। जोधपुर में 23 परीक्षा केन्द्र (23 exam centres in Jodhpur for Constable recruitment exam) हैं। हर केन्द्र के प्रत्येक कमरे पर जैमर लगाए गए (Every room of exam centre protected of JAMMER) हैं। इसके लिए जैमरों को किराए पर लिया गया है। जिसके फलस्वरूप पहले दिन की दोनों पारियों में नकल का कोई मामला सामने नहीं आया। जैमर की वजह से पुलिस का परीक्षा केन्द्र पर मौजूद अधिकारी व जवानों से सम्पर्क तक नहीं हो पाया।

दूसरे दिन भी हजारों अभ्यर्थी पहुंचे परीक्षा देने

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार सुबह 9 से 11 बजे की पारी में हजारों युवाओं ने परीक्षा दी। परीक्षा में 11840 अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना थी, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनुपिस्थत रहे। पहले दिन भी 8227 अभ्यर्थी अनुपिस्थत रहे थे।