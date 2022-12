Alert : नववर्ष की पार्टियों में बहेगी शराब, अलर्ट पर आबकारी महकमा

जोधपुरPublished: Dec 29, 2022 10:26:56 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- शराब तस्करी रोकने के लिए चार चेक पोस्ट पर आबकारी टीम तैनात

- नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाली पार्टियों के लिए तीन टीमें गठित

Alert : नववर्ष की पार्टियों में बहेगी शराब, अलर्ट पर आबकारी महकमा,Alert : नववर्ष की पार्टियों में बहेगी शराब, अलर्ट पर आबकारी महकमा

जोधपुर।

नववर्ष (New Year) के स्वागत को लेकर हाेने वाले समारोहों और पार्टियों (Party on New year) पर आबकारी विभाग की नजर रहेगी। ऑकेशनल परमिट (Ocastional liqour permit) लेने के बाद ही शराब पार्टी (Wine party) की जा सकेगी। वहीं, शराब तस्करी रोकने के लिए चार चेक पोस्ट पर राउण्ड द क्लॉक आबकारी विभाग की अलग-अलग टीमें तैनात की गईं हैं।

जिले की सीमाओं पर चेक पोस्टें तैनात

जिला आबकारी अधिकारी ताहिर अंजुम ने बताया कि शराब तस्करी रोकने के लिए जोधपुर जिले की सीमा पर चार चेक पोस्टों पर आबकारी निरोधक दल तैनात किए गए हैं। यह चेक पोस्ट नागौर रोड पर नेतड़ा टोल प्लाजा, बिलाड़ा रोड पर बिनावास टोल नाका, पाली रोड पर शताब्दी सर्कल से मोगड़ा और फलोदी में मेगा हाइवे स्थित एका चौराहे पर चेक पोस्टें बनाईं गईं हैं, जहां गुरुवार से तीन पारियों में 24 घंटे आबकारी निरोधक दल के सहायक आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में 24 घंटे आबकारी निरोधक दल तैनात किए गए हैं और हर संदिग्ध वाहनों की सघन तलाशी ले रहे हैं। वाहनों की चैकिंग की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी।

ऑनलाइन ले सकेंगे ऑकेशनल परमिट

नववर्ष स्वागत के लिए शराब पार्टियों का आयोजन होता है। इसके लिए आबकारी से ऑकेशनल परमिट लेना जरूरी है। अन्यथा कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं। ऑकेशनल परमिट के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, लाइसेंस भी ऑनलाइन ही प्राप्त करेंगे। शराब पार्टियों पर नजर रखने के लिए आबकारी निरोधक दल की तीन अन्य टीमें गठित की गईं हैं। जो बिना ऑकेशनल परमिट के होने वाली पार्टियों पर नजर रखेंगी।

पुलिस की अपील : सावधानी से मनाएं जश्न

पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने सोशल मीडिया के मार्फत आमजन से सावधानी से नववर्ष स्वागत का जश्न मनाने के लिए निम्न सावधानी बरतने की अपील की है :-

- आमजन सार्वजनिक स्थान पर नशा न करें। न ही नशे में वाहन चलाएं।

- सड़क पर स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा करने से बचें।

- किसी भी पार्टी या कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति आवश्यक है।

- पार्टी आयोजन क्षमता के अनुरूप मेहमानों की संख्या सीमिति रखें।

- पार्टी में अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहें।

- नए साल पर आने वाले फर्जी ऑनलाइन ऑफर के झांसे में न आएं।

- संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें।

- सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी।