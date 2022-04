Rape : मालकिन का नहाते का वीडियो (video of bath) बनाकर बलात्कार (Rape), पुत्री से छेड़छाड़ (Mollestation)

- नौकर के खिलाफ एफआइआर दर्ज

जोधपुर Published: April 13, 2022 05:08:20 pm

जोधपुर।

जिले में एक युवक अपने ही मालिक की पत्नी से बलात्कार (Rape) के बाद सात-आठ साल तक देह शोषण (Blackmaling) करता रहा। इतना ही नहीं, उसने मालकिन की नाबालिग पुत्री से भी छेड़छाड़ (Mollestation with minor daughter) की। पीडि़ता ने थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ मामला दर्ज (Rape FIR against employee) कराया।

पुलिस के अनुसार एक महिला ने पति के व्यवसाय में काम करने वाले एक युवक के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेल कर देह शोषण व नाबालिग पुत्री के नहाते हुए वीडियो बनाकर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया। आरोप है कि घर के पास रहने वाला आरोपी युवक पिछले सात-आठ साल से पति के व्यवसाय में कार्यरत है। आठ साल पहले वह किसी कार्यवश घर आया। तब पीडि़ता नहा रही थी। आरोपी ने नहाते हुए का वीडियो बना (make video of bath) लिया। जिसे वायरल करने की धमकी (threat of video viral) देकर युवक ने मालकिन से बलात्कार (Rape the owner lady) किया। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लग गया। जब भी मौका मिलता वह मालकिन का देह शोषण करने लगा।

आरोप है कि कुछ समय पहले उसने नाबालिग पुत्री का भी नहाते हुए का वीडियो बना लिया था। जिसके बूते ब्लैकमेल कर पुत्री से भी छेड़छाड़ की। विरोध करने पर धमकियां भी दी गई थी।

आखिर में परेशान महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीडि़ता के बयान लिए हैं। मेडिकल कराने के साथ ही जांच शुरू की गई है। फिलहाल आरोपी युवक को पकड़ा नहीं गया है। थानाधिकारी जांच कर रहे हैं।

Rape : मालकिन का नहाते का वीडियो (video of bath) बनाकर बलात्कार (Rape), पुत्री से छेड़छाड़ (Mollestation)

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें