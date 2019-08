ओजोन में छेद मानव व जीव जंतुओं के लिए खतरा

जोधपुर.ओजोन में छेद ( Ozone hole ) मानव ( humans ) और जीव जंतुओं ( Animals ) के लिए खतरा है। यह बात जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली ( Jamia Millia Islamia New Delhi ) के जीवविज्ञान विभाग ( Department of Biology ) की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तसनीम फातमा ( Professor Tasnim Fatma ) ने कही। वे मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी के अधीन चलने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद मुस्लिम सीनियर सैकण्डरी स्कूल व फिरोज खान मेमोरियल गल्र्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल के छात्र-छात्राओं के लिए ‘ओजोन : समस्याएं व समाधान ( Ozone: Problems and Solutions ) विषयक व्याख्यान ( lecture )दे रही थीं।