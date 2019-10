जोधपुर एनआइएफटी कैम्पस में लगाए 201 पौधे और बांटे जूट के कैरी बैग्स

जोधपुर.फैशन इंस्टीट्यूट एनआइएफटी ( Jodhpur NIFT ) की ओर से ग्रीनोथन सीरीज के उपलक्ष्य में पौधरोपण कार्यक्रम के तहत 'गो ग्रीन' ( 'Go Green' ) और 'स्वच्छता ही सेवा' ( 'Swachhata Hi Seva' ) कार्यक्रम के तहत सरदार दून स्कूल के स्टूडेंट्स ने निफ्ट ( NIFT ) कैम्पस में 201 पौधे लगाए ( plantation program )। एनआइएफटी डायरेक्टर ( Director of NIFT ) ने अपने स्टाफ को जूट के कैरी बैग्स ( jute carry bags ) वितरित किए।