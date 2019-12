President Ramnath Kovind से पहले प्रतिभा पाटील भी आई थीं जोधपुर

जोधपुर ( jodhpur news.current news ) .राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President of India ) का झालामंड में राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court Jhalamand )की नई बिल्डिंग ( rajasthan high court new building in jodhpur ) का उद्घाटन करने के लिए जोधपुर आना हुआ। उनके जोधपुर दौरे से जोधपुर शहर की पुरानी यादें ताजा हो आई हैं। प्रतिभा देवीसिंह पाटील ( Pratibha Patil ) भी राष्ट्रपति रहते हुए जोधपुर आई थीं।