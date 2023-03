Rape Attempt murder : पहले बलात्कार, अब महिला को करंट के झटके

जोधपुरPublished: Mar 07, 2023 01:40:09 am Submitted by: Vikas Choudhary

- महिला बेहोश, अस्पताल में भर्ती, युवक भी झुलसा, छुट्टी मिलते ही गिरफ्तार

जोधपुर।

बलात्कार पीडि़ता (Attempt to murder with Rape victim lady in Jodhpur) महिला को आरोपी युवक ने बंधकर बनाकर मारपीट की और करंट के झटके (First rape and then electric shock to a lady in JOdhpur) लगाए। युवक को भी करंट लग गया। महिला को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को घर भेजा गया। पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया।

उप निरीक्षक राजूराम ने बताया कि एक महिला बीस-पच्चीस दिन पहले मासूम पुत्र को लेकर अपने पीहर आई थी। गत 4 मार्च दोपहर दो बजे पड़ोसी युवक वहां आया और महिला को जबरन पड़ोसी मकान में ले गया, जहां एक वृद्धा मौजूद थी। युवक ने महिला को कमरे में ले गया और बंधक बना लिया, जहां उसे करंट के झटके दिए। उसके साथ मारपीट भी की गई। करंट से महिला बेहोश हो गई। इस दौरान युवक के भी करंट लगा। उसने बिजली के तार से महिला का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की।

आवाज सुन आस-पास के लोग वहां आए व पुलिस को सूचना दी। बेहोश महिला व युवक को मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला को भर्ती किया गया है। जबकि युवक को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। महिला के चाचा ने युवक के खिलाफ बंधक बनाकर जानलेवा हमला व मारपीट करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया।

नाबालिग रहते बलात्कार, अब जमानत पर

जिस महिला को करंट लगाया गया उसने चार साल पहले नाबालिग रहने के दौरान इसी युवक के खिलाफ पोक्सो व बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। जो जमानत पर छूटा हुआ है। इस मामले के बाद बालिग होने पर युवती की शादी किसी अन्य से कर दी गई थी। उसे एक बच्चा भी है। पुलिस को अंदेशा है कि बलात्कार के मामले की रंजिश के चलते युवक ने पीहर आई महिला को बंधक बनाकर करंट लगाकर जान लेने की कोशिश की होगी।