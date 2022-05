Rape : नाबालिग बहन से बलात्कार (Rape with minor sister), बोर्ड परीक्षा में ऐसे खुली हिमाकत

- बोर्ड परीक्षा देने मौसी के घर भेजने पर विरोध जताया तो ममेरे भाई की खुली पोल

जोधपुर Published: May 07, 2022 01:01:47 am

Rape : नाबालिग बहन से बलात्कार (Rape with minor sister), बोर्ड परीक्षा में ऐसे खुली हिमाकत

- बोर्ड परीक्षा देने मौसी के घर भेजने पर विरोध जताया तो ममेरे भाई की खुली पोल

जोधपुर।

कलयुगी भाई ने अपनी ही फुफेरी बहन को हवस का शिकार (Cousing brother raped with his sister) बना लिया। इतना ही पीडि़ता बोर्ड परीक्षा देने गई तो ममेरे भाई की हिमाकत की पोल घरवालों के सामने आ गई। तब परिजन थाने पहुंचे और कलयुगी भाई पर नाबालिग बहन से बलात्कार व देह शोषण करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने उसके खिलाफ बलात्कार व पोक्सो की धाराओं में (FIR registered in rape and POCSO) मामला दर्ज कराया।

थानाधिकारी ने बताया कि 16 साल की आठवीं की छात्रा (8th class student raped by brother) से बलात्कार (Rape) का मामला दर्ज किया गया है। ममेरे भाई पर ही बलात्कार व देह शोषण करने का आरोप है। बयान दर्ज करने के बाद पीडि़ता का मेडिकल कराया गया है। अब शनिवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे।

आरोप है कि पांच-छह महीने पहले आरोपी ममेरे भाई ने पीडि़ता से बलात्कार किया था। फिर वह डरा-धमकाकर उसके साथ बलात्कार करने लग गया था। बोर्ड परीक्षा (8th Board exams) का सेंटर घर से दूर आने पर परिजन ने छात्रा को मौसी के घर भेज दिया था। जो सेंटर के पास ही रहती है। इसका पता लगने पर आरोपी ममेरा भाई पीडि़ता के घर पहुंचा और परीक्षा देने मौसी के घर भेजने पर विरोध जताया। इस पर परिजन को संदेह हुआ। पीडि़ता से पूछने पर पूरी बात सामने आ गई।

Rape : नाबालिग बहन से बलात्कार (Rape with minor sister), बोर्ड परीक्षा में ऐसे खुली हिमाकत

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें