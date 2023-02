Reward on Criminals : शूटर व साजिशकर्ता पर दस-दस हजार का इनाम

जोधपुरPublished: Feb 25, 2023 12:31:03 am Submitted by: Vikas Choudhary

- मुख्य शूटर एपी पर पहले से घोषित है एक लाख रुपए का इनाम

जोधपुर।

रातानाडा थानान्तर्गत (Police station Ratanada) भाटी चौराहे के पास पुलिस हिरासत में बंदी (Prisioner Suresh singh murdered on Bhati circle by gun shot) (Murder of prisioner suresh singh in police custody in Jodhpur) की गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में 14 माह से दो शूटर और मुख्य साजिशकर्ता पकड़े नहीं जा सके हैं। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने शुक्रवार को एक शूटर व मुख्य साजिशकर्ता पर दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया। दूसरे शूटर पर पहले से एक लाख रुपए का इनाम है। (Ajaypal Singh @ AP war one lakh Reward criminal)

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन ने बताया कि 18 दिसम्बर 2021 को भाटी चौराहे के पास पुलिस हिरासत में पाली जिले में डरी गांव निवासी सुरेशसिंह की गोलियां मार हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोनों शूटर की पहचान केलावा कला निवासी अजयपालसिंह उर्फ एपी व चित्तौड़गढ़ में गांधीनगर की हुड़को कॉलोनी निवासी हिमांशु मीणा उर्फ हरिकिशन उर्फ दुर्योधन पुत्र नवीन कुमार के रूप में की गई है। वहीं, पाली जिले में मणिहारी निवासी भरतसिंह पुत्र जब्बरसिंह भी मुख्य साजिशकर्ता में शामिल है। तीनों अभी तक फरार हैं। चार साल पहले जेल से पैरोल पर फरार होने के चलते अजयपालसिंह उर्फ एपी पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित है। वहीं, भरतसिंह व हिमांशु मीणा पर अब दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इन तीनों के संबंध में कोई भी व्यक्ति पुलिस को टेलिफोन, व्यक्तिगत अथवा व्हॉट्सऐप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम के जरिए सूचना दे सकते हैं।

पिता व भाई पहले से गिरफ्तार

बंदी की हत्याकाण्ड के मामले में पुलिस मणिहारी निवासी हिस्ट्रीशीटर जब्बरसिंह व उसके पुत्र प्रवीणसिंह के अलावा विक्रमसिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। काफी समय तक फरारी के बाद प्रवीण सिंह ने गत माह पाली की कोर्ट में सरेंडर किया था। उसका भाई भरतसिंह पकड़ा नहीं जा सका है।