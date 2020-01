New Year 2020 पर संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए

जोधपुर ( jodhpur news.current news ) . न्यू ईयर 2020 ( New Year 2020 ) पर संस्कृत कवयित्री और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की अध्यक्ष डॉ. सरोज कौशल का कहना है कि संस्कृत भाषा का खूब प्रचार और प्रसार होना चाहिए। उनका कहना ( new year resolution ) है कि इस भाषा ( happy new year ) में शादी कार्ड छपने की परंपरा कायम रहना चाहिए।