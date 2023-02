3rd Grade teacher exam : शिक्षा विभाग का एलडीसी सहित छह फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार

- तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम शिक्षक भर्ती परीक्षा, एक मूल अभ्यर्थी भी गिरफ्त में

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम शिक्षक भर्ती परीक्षा (3rd grade level first teacher recruitment exam) में शनिवार को पहली पारी में छह अलग-अलग सेंटरों पर एक एलडीसी सहित छह युवक (LDC and five other arrested as a Fake candidate in Jodhpur in 3rd grade level first teacher recruitment exam) बतौर फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। एक मूल अभ्यर्थी व छहों फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया।

- मण्डोर थानाधिकारी मनीष देव ने बताया कि राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में जालोर जिले में चितलवाना थानान्तर्गत परावा निवासी गोपालसिंह पुत्र तेजपालसिंह बिश्नोई को फर्जी परीक्षार्थी के तौर पर गिरफ्तार किया गया। वह धोरीमन्ना (बाड़मेर) थानान्तर्गत भलीसर निवासी सुरेश पुत्र भारमल बिश्नोई के स्थान पर परीक्षा दे रहा था।

- देवनगर थानान्तर्गत पाल लिंक रोड पर मौलाना अबुल कलाम आजाद मुस्लिम सीनियर सैकण्डरी स्कूल में फर्जी परीक्षा देने बाड़मेर जिले में सोमावड़ी निवासी बाबूलाल पुत्र पेमाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। वह राणासर खुर्द गांव के अनादानियों की ढाणी निवासी मनोहरलाल पुत्र हेमाराम बिश्नोई की जगह परीक्षा दे रहा था। जिसकी तलाश की जा रही है।

- मण्डोर थानान्तर्गत नागौरी बेरा में राजकीय किसान कन्या बालिका सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में ओसियां के रावत नगर निवासी जगदीश पुत्र केवलराम बिश्नोई की जगह हाणिया गांव निवासी सुभाष पुत्र बाबूलाल बिश्नोई परीक्षा देते पाया गया। दोनों को गिरफ्तार किया गया। सुभाष जोधपुर जिले के बापिणी ब्लॉक के कपूरिया गांव में शिक्षा विभाग का एलडीसी है। दोनों आरोपी रिश्तेदार हैं।

- महामंदिर थानान्तर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसागर में गुड़ामालानी (बाड़मेर) के पास कांधी की ढाणी निवासी मनीष पुत्र मंगलाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। वह धोरीमन्ना में मिश्री की बेरी निवासी दिनेश कुमार पुत्र रामूराम बिश्नोई की जगह परीक्षा दे रहा था। दोनों में पांच लाख रुपए में सौदा हुआ था।

- विवेक विहार थानान्तर्गत सांगरिया की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर जिले में सेड़वा थानान्तर्गत सोनड़ी गांव निवासी सोमराज पुत्र मनफूल बिश्नोई को बतौर फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किया गया। वह धोरीमन्ना में मीठड़ी खुर्द निवासी मोहनलाल पुत्र सुखराम बिश्नोई की जगह परीक्षा दे रहा था। दोनों के बीच दो लाख रुपए में सौदा हुआ था और पांच हजार रुपए अग्रिम दिए गए थे।

- मण्डोर थानान्तर्गत राजकीय आवासीय विद्यालय में बाड़मेर जिले सोनड़ी निवासी सुरेश कुमार पुत्र बाबूलाल बिश्नोई के स्थान पर सांचौर के सांकड़ में भारूवाणियों की ढाणी निवासी बीरबलराम पुत्र हरिंगाराम बिश्नोई परीक्षा देते पाया गया। बीरबल को गिरफ्तार किया गया है।

7 लाख में सौदा, परीक्षा के बाद मिलने थे 4 लाख

विवेक विहार थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि आरोपी सोमराज ने फर्जी परीक्षार्थी बनने व परीक्षा पास करवाने के लिए मोहनलाल से सात लाख रुपए में सौदा तय किया था। परीक्षा समाप्ति के बाद चार लाख रुपए मिलने वाले थे। शेष राशि परीक्षा पास होने पर दी जाने वाली थी।

ग्रामीण पुलिस ने पकड़वाया फर्जी अभ्यर्थी

उधर, पाल लिंक रोड पर मौलाना आजाद मुस्लिम स्कूल में फर्जी अभ्यर्थी के पकड़े जाने के पीछे एक बार फिर ग्रामीण पुलिस की भूमिका रही। विशेष टीम के एसआइ लाखाराम व एएसआइ देवाराम की सूचना पर बाबूलाल को पकड़ा गया।