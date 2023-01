Hand cut from sword : बाइक पर स्टंट करने से टोका तो तलवार से हाथ काटा

जोधपुर Jan 11, 2023

Hand cut from sword : बाइक पर स्टंट करने से टोका तो तलवार से हाथ काटा

जोधपुर।

शास्त्रीनगर थानान्तर्गत (Police station Shastrinagar) ईसाइयों का कब्रिस्तान क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर स्टंट कर रहे कुछ युवकों को टोकना एक व्यक्ति के लिए भारी पड़ (Stunting became a burden for one person) गया, जब तलवारें व लाठियों से लैस युवकों ने घर में घुसकर हमला कर दिया और एक व्यक्ति का (Attempt to murder : Hand cut from sword of a man) पंजा काट दिया। घरवालों के चिल्लाने व आस-पास के लोगों के एकत्रित होने पर सभी हमलावर फरार हो गए। जो पकड़े नहीं जा सके हैं।

पुलिस के अनुसार ईसाइयों का कब्रिस्तान में सोमवार देर रात कुछ युवक तेज रफ्तार व लापरवाही से बाइक चला रहे थे। इस दौरान वे बाइक पर स्टंट करने लगे। तेज आवाजें होने पर वहां रहने वाले ऑटो चालक मनोहरसिंह घर से बाहर आए और स्टंट की वजह से किसी मोहल्लेवासी के चोटिल होने का अंदेशा जतााया। युवकों को स्टंट करने से टोकते हुए रोक दिया। फिर वो घर में लौट आए।

कुछ देर बाद छह-सात युवक तलवारें व लाठियों से लैस होकर मनोहरसिंह के घर में घुसे और जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने मनोहरसिंह पर तलवार से वार किए। इस पर उन्होंने बचाव में हाथ आगे किया। तलवार का वार पंजे के पास लगा। जिससे हाथ का पंजा कटकर अलग हो गया।

उनके चिल्लाने पर घर की महिलाएं बाहर निकलीं और बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन युवकों ने उनसे भी मारपीट की। हो-हल्ला होने पर आस-पड़ोसी वहां आए। तब हमलावर वहां से भाग गए। आरोप है कि वे मोबाइल भी उठाकर ले गए। घायल के पुत्र प्रदीप की तरफ से राहुल मीणा, अजय सरगरा, सन्नी व तीन-चार अन्य के खिलाफ घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया। आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं।

कटा पंजा जोड़ने का प्रयास, एम्स में भर्ती

हमले का पता लगने पर पुलिस वारदात स्थल पहुंची और मामले की जानकारी ली। घायल को एम्स में ले जाया गया, जहां ऑपरेशन कर पंजा जोड़ने का प्रयास किया गया। हमलावरों की तलाश मेंं टीमें गठित की गईं, लेकिन फिलहाल इनका पता नहीं लग सका है।

लवली कंडारा एनकाउंटर में साथ था एक आरोपी

हमलावरों में शामिल राहुल मीणा 13 अक्टूबर 2021 को बनाड़ रोड पर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए लवली एनकाउंटर में लवली के साथ मौजूद था। वह मौके से फरार हो गया था। उसने सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ बयान का वीडियो भी वायरल किया था।