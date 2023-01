Thet Gang caught : लाखों के आभूषण-रुपए चोरी का खुलासा

जोधपुरPublished: Jan 05, 2023 10:49:37 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- , तीन गिरफ्तार, चोरी के सोने व चांदी के जेवर बरामद

Thet Gang caught : लाखों के आभूषण-रुपए चोरी का खुलासा

जोधपुर।

सदर कोतवाली थाना पुलिस (Police station Sadar Kotwali) ने हाथीराम का ओडा स्थित मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने-चांदी के आभूषण व रुपए चोरी करने का खुलासा करते हुए तीन युवकों (three man arrested in theft case) को गिरफ्तार किया। आरोपियों से सोने-चांदी के जेवर बरामद (Lakhs of Gold-silver ornaments recovered) किए गए हैं।

थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि हाथीराम का ओडा निवासी कुन्दन शर्मा के मकान में गत 5 नवम्बर की रात चोरी कर ली गई थी। मकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने पांच-छह तोला सोना और तीन सौ ग्राम चांदी के आभूषण व चालीस-पचास हजार रुपए चुरा लिए थे। सात नवम्बर को चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

वारदातस्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कुछ संदिग्ध युवक नजर आए थे। इस आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू की। तकनीकी पहलूओं के आधार पर तलाश से कुछ संदिग्धों के सुराग मिले। एएसआइ नाथूराम, साइबर विशेषज्ञ राकेश सिंह, हेड कांस्टेबल प्रकाश जोशी, स्वरूपाराम, कांस्टेबल पुखराज, महेन्द्र पाल, ताराचंद, श्रवण, धर्मेन्द्र और बलवीर की मदद से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में वारदात स्वीकारने पर बरकतुल्लाह खां कॉलोनी निवासी इमरान पुत्र इमामुद्दीन, नागौरी गेट में महावतों की मस्जिद के पास निवासी आदिल पुत्र इमामुद्दीन और सोनू उर्फ अयूब पुत्र अजीज को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही से चोरी के आभूषण बरामद किए गए। जबकि रुपए बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।