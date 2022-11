Conspiracy : उधार चुकाने के लिए शेयर कारोबारी ने रची अपहरण-फिरौती की साजिश

- 12 लाख वसूलने सूरत से आए थे तीन युवक

- मां को फोन करके दी अपहरण व पांच लाख फिरौती की दी सूचना

- चार पांच घंटे में अपहरण की झूठी सूचना का खुलासा, चारों गिरफ्तार

जोधपुर।

शेयर कारोबारी (Share businessman) ने बकाया 12 लाख चुकाने के लिए रविवार को रुपए वसूलने आए गुजरात के तीन युवकों के साथ मिलकर खुद के अपहरण व पांच लाख रुपए फिरौती (Kidnapping and 5 lakh Rs ransom) मांगने की साजिश रची। मोबाइल लोकेशन के आधार पर माता का थान थाना पुलिस ने चार पांच घंटे तलाश के बाद कारोबारी को दस्तयाब कर तीनों युवकों को पकड़ लिया। चारों को गिरफ्तार किया गया है। (Fake conspiracy of kidnapp and 5 Lakh Rs ransom)

थानाधिकारी राजूराम ने बताया कि भदवासिया में 80 फुट रोड पर हरिओम नगर निवासी शेयर कारोबारी करण जांगिड ने खुद के अपहरण व पांच लाख रुपए फिरौती मांगने की साजिश रथी। चार पांच घंटे की तलाश के बाद माता का क्षेत्र में घर लौटने के दौरान करण जांगिड को दस्तयाब कर लिया गया।

कार में सवार में तीन युवकों को भी पकड़ा गया। पूछताछ में अपहरण व फिरौती की साजिश झूठी निकली।

इस पर हरिओम नगर निवासी करण (28) पुत्र भंवरलाल सुथार, गुजरात में सूरत निवासी पृथ्वीराज (21) पुत्र दिलावर राज, मयंक (28) पुत्र भरत गिरी और बड़ोदरा निवासी फैयाज (25) पुत्र युसुफ खान को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अपहरण व फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया जा रहा है। करण को बुलेट व कार जब्त की गई है।

रुपए लेने गुजरात से आए थे तीनों युवक

करण जांगिड सूरत में शेयर कारोबार करता था। उसने शेयर बाजार में निवेश के लिए लाखों रुपए लिए थे। काफी राशि उसने निवेश कर दी थी। जबकि 12 लाख रुपए बाकी थे। फिर वह जोधपुर आ गया था। यह बकाया राशि वसूलने के लिए पृथ्वीराज, फैयाज व मयंक गिरी सुबह जोधपुर आए। रेलवे स्टेशन के बाहर से उन्होंने करण को फोन करके बुलाया। करण वहां पहुंचा तो तीनों ने बारह लाख रुपए मांगे। उस पर दबाव डाला. तब करण ने तीनों के साथ मिलकर खुद के अपहरण व पांच लाख रुपए फिरौती मांगने की साजिश रची। उसने अपनी मां को फोन कर इसकी सूचना दी।

शहर भर में पुलिस को घुमाते रहे चारों युवक

बेटे के अपहरण करने की सूचना मिलते ही मां ने पुलिस को अवगत कराया. मामला गंभीर होने पर शहर भर में तलाश शुरू कराई गई। करण के मोबाइल नम्बर से लोकेशन ली गई. सरदारपुरा, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, रेलवे स्टेशन व पावटा के आसपास पुलिस तलाशती रही। चार पांच घंटे बाद करण अपने घर लौटने लगा तब लोकेशन के आधार पर पुलिस ने चारों को पकड़ लिया।

