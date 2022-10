Accident : ट्रेलर ने पैदल लोगों को कुचला, मासूम बच्ची की मौत

जोधपुर Published: Oct 25, 2022 06:49:42 pm

- बालिका सहित तीन घायल, बालिका के दोनों पांव फ्रैक्चर

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत बाइपास (Kudi Bhagtasni byepass) पर निजी स्कूल के सामने तेज रफ्तार अज्ञात ट्रेलर ने सड़क किनारे पैदल चल रहे लोगों को चपेट में ले (uncontorlled truck hits many people who walked road side) लिया। एक मासूम बालिका की मौत (little girl killed by trailor) व एक अन्य मासूम बालिका सहित तीन जने घायल हो गए। घायल बालिका के दोनों पांव फ्रैक्चर हुए हैं। (Both the legs fractured of girl in road accident)

पुलिस के अनुसार झालामण्ड में हनुमानदड़ी निवासी अमाराम मेघवाल अपने परिवार के साथ दीपावली के चलते पैदल ही रात ग्यारह बजे सांगरिया में ससुराल जाने के लिए घर से निकला। ऑटो रिक्शा नहीं मिलने से सभी पैदल ही सांगरिया के लिए जाने लगे। कुड़ी भगतासनी बाइपास पर एक निजी स्कूल के सामने पहुंचे तो तेज रफ्तार और लापरवाही से आए अज्ञात ट्रेलर ने उन्हें चपेट में ले लिया।

दो मासूम बच्चियों सहित चार जनों को ट्रेलर ने कुचल दिया। चारों गंभीर घायल हो गए। सभी को मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रिया (10) पुत्री अमाराम मेघवाल की मौत हो गई। पिता की तरफ से अज्ञात ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। सीसीटीवी फुटेज से ट्रेलर का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पांव के ऊपर से निकला ट्रेलर

हादसे में मृतका के मामा कालूराम (30), अंजली (7) और अमाराम की साली सुमन घायल हुए हैं। अंजली के पांव के ऊपर से ट्रेलर निकला। जिससे दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए। उसे एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया।

