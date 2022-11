Kidnapp : सोशल मीडिया पर भाई से मित्रता कर दो बहनों का अपहरण किया

- अपहृत बहनों का भोपाल में सुराग मिला, जल्द मिलने की उम्मीद

जोधपुर Published: November 21, 2022 12:25:08 am

जोधपुर.

मेहंदी लगाने का बताकर घर से निकलने के बाद अपहृत होने वाली दोनों बहनों (two sister kidnapped) का मध्यप्रदेश के भोपाल में (Kidnapped two sisters clue got in Bhopal) सुराग मिला है। सोशल मीडिया के मार्फत बहनों के भाई से मित्रता करने वाले एक अनजान युवक दोनों को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। पुलिस का दावा है कि संभवत: सोमवार तक दोनों बहनों को दस्तयाब कर युवक को पकड़ लिया जाएगा। (two sister kidnapped by brother's social media friend)

पुलिस के अनुसार जिले की दो बहनें गत 16 नवम्बर की सुबह पांच बजे मेहंदी लगाने के लिए घर से निकली थी। जो फिर घर नहीं लौटी, इनमें एक नाबालिग है मामले में भाई की तरफ से गुमशुदगी दर्ज कराई गई। वहीं एक साथ दो बहनों के गायब होने से पुलिस को संदेह हुआ और अपहरण का मामला दर्ज कर सघनता से जांच शुरू की गई।

सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक युवक पर संदेह हुआ। जो दोनों बहनों को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। फुटेज खंगालते-खंगालते पुलिस भोपाल पहुंची, जहां दोनों बहनों के साथ ही अपहरण करने वाले के सुराग मिले हैं। पुलिस को उम्मीद है कि दोनों बहनों को जल्द ही दस्तयाब कर जोधपुर लाया जाएगा।

भाई से मित्रता कर आया था घर

पुलिस को एक युवक पर अपहरण का अंदेशा है। उसने दोनों बहनों के भाई से सोशल मीडिया पर मित्रता की थी। कुछ दिन पहले वह जोधपुर में उनके घर भी आया था और वहीं साथ रहा था। फिर वह लौट गया और गत 15 नवम्बर को दुबारा घर आ गया था। इसके बाद संभवत: वह दोनों बहनों का अपहरण कर ले गया।

