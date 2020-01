Vivekananda का मारवाड़,राजस्थान और मुंशी फैज अली कनेक्शन

जोधपुर ( jodhpur news. current news ).स्वामी विवेकानंद का मारवाड़ से गहरा रिश्ता रहा है। वे माउंट आबू में बनी चम्पा नामक गुफा ( Champa cave ) में साधना और योगाभ्यास करते थे । ‘द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद-बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स’ ( The Life of Swami Vivekananda-by His Eastern and Western Disciples ) और‘स्वामी विवेकानंद अर राजस्थान’ ( Swami Vivekananda Ar Rajasthan ) में पुस्तकों में इसका उल्लेख किया गया है। स्वामी विवेकानंद जयंती ( vivekananda birthday ) पर ये यादें ताजा हो उठी हैं।