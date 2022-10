Burn in service centre : कार ठीक नहीं हुई तो पेट्रोल डाल सर्विस सेंटर में आग लगाई

- दो कर्मचारी झुलसे, आग लगाने वालों की कार व सेंटर में खड़ी एक अन्य कार जली

- कार शोरूम के सर्विस सेंटर में आगजनी, दो गिरफ्तार

जोधपुर Updated: October 14, 2022 12:29:45 am

जोधपुर।

लम्बे समय से कार में शिकायत दूर न होने से गुस्साए (when complain not solved in car then burnt in car service centre) दो युवकों ने बासनी प्रथम फेस स्थित कार शोरूम के सर्विस सेंटर में गुरुवार को पेट्रोल डाल आग लगा (Put petrol in service centre and burnt) दी। दो कर्मचारी झुलस (Two employee burnt) गए और आग लगाने वालों की कार के साथ एक अन्य कार जल (two car also burnt) गई। भगत की कोठी थाना पुलिस (Police station Bhagat ki kothi) ने दोनों युवकों को गिरफ्तार (2 arrested in car service burning) किया।

पुलिस के अनुसार प्रथम फेस में कार का एक शोरूम है, जहां सर्विस सेंटर में कार की सर्विस करने को लेकर दो युवक विवाद पर उतर आए। दोनों झगड़ा करने लगे। सुनियोजित साजिश के तहत दोनों ने पहले से अपने साथ लाए पेट्रोल की बोतल निकाली और वहां खड़ी कार व कर्मचारियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिससे वहां हड़कम्प मच गया।

आग से सर्विस सेंटर कर्मचारी रेजीडेंसी रोड निवासी महावीरसिंह पुत्र किशोरसिंह व बम्बा मोहल्ला निवासी सोहैल खान पुत्र मोहम्मद सद्दीक खान झुलस गए। आग लगाने वालों की कार के साथ वहां खड़ी एक कार भी जल गई। सेंटर के अन्य कर्मचारी वहां आए और पानी डालकर आग बुझाई। तब तक पुलिस भी मौेके पर आई।

झुलसे कर्मचारी महावीरसिंह व सोहैल को अस्पताल भिजवाया, जहां पर्चा बयान दर्ज किए गए। उस आधार पर पुलिस ने आग लगाने वाले जसवंतसिंह व मनमोहनसिंह के खिलाफ आग लगाकर जान लेवा हमला करने का मामला दर्ज किया। साथ ही उम्मेद भवन स्टाफ क्वार्टर निवासी जसवंतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह और मूलत: ओसियां थानान्तर्गत केलावा हाल बीजेएस कॉलोनी निवासी मनमोहनसिंह पुत्र महावीरसिंह को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

कार मरम्मत न होने को लेकर था विवाद

पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक एक कार सर्विस सेंटर लाए थे। जिसमें काफी समय से कोई समस्या है। जो सर्विस करवाने के बावजूद दूर नहीं हो रही थी। इससे दोनों गुस्साए थे और कार में पेट्रोल की बोतल साथ लेकर आए थे। सेंटर पहुंचते ही विवाद किया और आग लगा दी थी।

Burn in service centre : कार ठीक नहीं हुई तो पेट्रोल डाल सर्विस सेंटर में आग लगाई

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें