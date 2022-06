बस से टक्कर लगी तो दूध के ड्रम में प्रतिबंधित दवाइयां मिली

- दूध सप्लायर के कैन में मिले सौ-सौ एमएल के इंजेक्शन

जोधपुर Updated: June 04, 2022 02:50:39 pm

जोधपुर।

रातानाडा थानान्तर्गत (Police station Ratanada) आठ खंभा चौराहे (8 Pole circle in Ratanada) के पास शुक्रवार को बस व मोटरसाइकिल के बीच हादसे में घायल दूध सप्लायर के दूध के ड्रम में 180 प्रतिबंधित इंजेक्शन (180 restricted injections seized in milk drums) मिले। सभी इंजेक्शन पर लेबल न होने से औषधी नियंत्रक विभाग ने जब्त कर नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं।

थानाधिकारी भारत रावत ने बताया कि आठ खंभा चौराहे के पास बस की मामूली टक्कर से बाइक सवार दूध सप्लायर (Milk man) नीचे गिर गया था और सिर में चोट आई थी। बाइक पर दूध के दो ड्रम भी थे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे व बाइक को थाने लाया गया। जांच करने पर दूध के दोनों कैन में बिना लेबल के सौ-सौ एमएल के 180 इंजेक्शन (180 restricted injections seized in milk drums) मिले। जो प्रथृ दृष्टया संदिग्ध नजर आए।

इंजेक्शन के संबंध में संतोषजनक जवाब न देने पर पुलिस ने औषधी नियंत्रक विभाग को सूचना दी। विभागीय अधिकारियों की जांच में इंजेक्शन प्रतिबंधित पाए गए। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 102 में 180 इंजेक्शन, मोटरसाइकिल व दूध के कैन जब्त किए।

एएसआइ जगदीश प्रसाद ने बताया कि औषधी नियंत्रक विभाग ने इंजेक्शन के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशला भिजवाए हैं। इनकी रिपोर्ट मिलने के बाद मोटरसाइकिल सवार दूध सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।

गाय-भैंस को लगाने में प्रयुक्त होते हैं इंजेक्शन

प्रथम दृष्टया जांच के बाद पुलिस का कहना है कि जब्त इंजेक्शन गाय व भैंस को लगाने वाले हैं। जो दूध अधिक निकालने के लिए लगाए जाते हैं। यह इंजेक्शन प्रतिबंधित हैं।

बस से टक्कर लगी तो दूध के ड्रम में प्रतिबंधित दवाइयां (Restricted injections seized from milk can) मिली

