64 डॉक्टरों में से बहुतों पर लटकी तबादले की तलवार, किसकी होगी विदाई, कौन बचेगा, शासन जल्द लेगा फैसला

Tranfer in UP: उत्तर प्रदेश में नई तबादला नीति के बाद विभागों में फेरबदल की नई शुरुआत हो गई है। इसी के तहत अब चिकित्सा विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी है।

शासन की ओर से तबादला नीति की मंजूरी के बाद कन्नौज से बड़ी संख्या में डॉक्टर भी तबादले के दायरे में आ गए हैं। यहां अलग-अलग अस्पतालों में तैनात 163 डॉक्टरों की लिस्ट शासन को भेज दी गई है। उसमें 64 डॉक्टर तीन साल या उससे भी ज्यादा समय से यहां तैनात हैं। तबादला के दायरे में आने वाले कई डॉक्टरों की धुकधुकी बढ़ी हुई है।

