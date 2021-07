जुमे की नमाज पढ़ाने को लेकर आमने सामने आए मुस्लिम समुदाय के दो धड़े, बनी रही टकराव की स्थिति

Two factions of Muslim community argue over namaz matter- भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई और उन्हें समझा कोतवाली ले आई। जहां एसडीएम और सीओ की उपस्थिति के बीच आधी रात तक पंचायत चली। पंचायत के बाद दोनों गुटों में समझौता हो गया और सभी अपने घर चले गये