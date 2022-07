किडनी के मरीजों में डायलिसिस से 11 को हेपेटाइटिस, कानपुर के उर्सला अस्पताल में जांच के आदेश

Kanpur News: कानपुर में मरीजों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। किडनी के मरीजों की डायलिसिस के बाद 11 मरीजों में हेपेटाइटिस का संक्रमण मिला।

कानपुर के उर्सला अस्पताल में डायलिसिस कराने वाले 10 मरीजों की जिंदगी संकट में पड़ गई है। इन गुर्दा रोगियों की डायलिसिस जिस मशीन पर की गई, वह हेपेटाइटिस-सी संक्रमित थी। मशीन तक संक्रमण अस्पताल की लापरवाही से पहुंचा। बिना टेस्ट किए एक हेपेटाइटिस-सी संक्रमित की डायलिसिस कर दी गई। फिर उसी मशीन पर 65 मरीजों का उपचार हुआ। भेद खुलने पर जांच हुई तो 11 में हेपेटाइटिस का संक्रमण पाया गया। इनमें एक की मौत हो चुकी है। दर-दर भटक रहे संक्रमितों ने बुधवार को निदेशक से शिकायत की तो हड़कंप मच गया। निदेशक ने कमेटी गठित कर जांच शुरू करा दी है।

