नई हड्डियों के निर्माण में मदद करेगा न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जानिए कैसे करेगा काम

Kanpur IIT: कानपुर आईआईटी और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा नई हड्डियों के निर्माण के लिए एक नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम विकसित किया है।

अब अगर किसी में हड्डियों की समस्या है तो उसे न केवल ठीक किया जा सकता है, बल्कि नई हड्डियों के निर्माण में भी मदद मिलेगी। आईआईटी कानपुर और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से फाइटो बायोएक्टिव आधारित एक ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम विकसित किया है, जिससे रोग ग्रस्त हड्डियों को ठीक किया जा सकता है। नई हड्डियों के निर्माण में भी सहायक है। आईआईटी कानपुर की ओर से जैविक विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अशोक कुमार और बीआईटी की ओर से डॉ. स्नेहा सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से एक नई दवा वितरण प्रणाली विकसित की है जो रोगग्रस्त और घायल हड्डियों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए फाइटो-बायोएक्टिव्स के वितरण को सक्षम बनाती है।

New drug delivery system will help in the formation of new bones know how it will work