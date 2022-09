PNB बैंक में रखे हुए सड़ गए 42 लाख रू के नोट, 4 अधिकारी सस्पेंड, RBI ऑडिट में खुलासा

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ी घटना हुई। जिसमें 42 लाख रु के नोट रखे रखे सड़ गए। इस घटना में बैंक के 4 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन पर इसकी देखरेख और मेंटीनेंस की ज़िम्मेदारी थी।

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 42 लाख रु सड़ जाने की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। ये घटना कानपुर के पांडुनगर शाखा की है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिट में इसका खुलासा हुआ। रिज़र्व बैंक ने जब ऑडिट करवाया तो उसमें चेस्ट करेंसी के दौरान 42 लाख रुपए कम पाए गए। इसका जवाब मांगा गया तो अधिकारियों ने बताया कि, बैंक में सिवेज का पानी लगातार रिस कर अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से नोट सड़ गए।

File Photo of RBI Worker during transportation of Money from currency chest to ATM and Banks