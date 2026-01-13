कानपुर में दुर्गा मंदिर के पास गोवंश की मिलीं हड्डियां, हिंदू संगठनों ने काटा बवाल, रहमान कुरैशी की फैक्ट्री सील

मुख्य आरोपी रहमान कुरैशी की फैक्ट्री और प्रॉपर्टी को भी तुरंत सील कर दिया गया है। उसके खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए 10 विशेष टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें कानपुर और आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही हैं। अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जॉइंट कमिश्नर पुलिस आशुतोष कुमार के नेतृत्व में डीसीपी, एडीशनल डीसीपी और चार एसीपी स्तर के अधिकारी लगातार छापेमारी अभियान चला रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर अवशेषों के सैंपल एकत्र किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधित मांस तस्करी और अवैध कटाई से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।