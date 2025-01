कानपुर के सैनिक की श्रीनगर में सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत, परिवार पर गमों का पहाड़ टूट

कानपुर•Jan 05, 2025 / 08:51 am• Narendra Awasthi

Kanpur soldier died in road accident in Jammu and Kashmir, bandipura jammu kashmir road accident जम्मू कश्मीर में हुए सड़क हादसे में कानपुर के एक सैनिक की दुखद मृत्यु हो गई। घटना बांदीपुरा की है। जहां सेना का एक वाहन मौसम खराब होने के कारण सड़क से फिसल कर खाई में गिर गया। तत्काल राहत और बचाव कार्य चलाया गया। घायल सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चार सैनिकों की मौत हो गई। जिसमें कानपुर के रहने वाले पवन सिंह यादव भी शामिल हैं। मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मृतक पत्नी, बच्चों और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी और बच्चे प्रयागराज में रहते हैं जबकि परिवार के अन्य सदस्य कानपुर में है। ‌घटना की जानकारी मिलते ही परिजन कानपुर से प्रयागराज के लिए रवाना हो गए।