आजाद हिंद फौज से लेकर करगिल युद्ध में शामिल रहे हैं राजस्थान के इस गांव के सपूत

Rajasthan Military Village : करौली जिले की श्रीमहावीरजी तहसील का चांदनगांव। यहां की मिट्टी देशभक्ति की सुगंध से महकती है। देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का जुनून आजाद हिंद फौज से लेकर अब तक बरकरार है इसलिए चांदनगांव को फौजियों का गांव कहा जाता है।

Rajasthan Military Village : The sons have been involved in the Azad Hind Fauj and Kargil war