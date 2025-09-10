सीआरपीएफ हवलदार का दोस्त करता था ब्लैकमेल, मोबाइल छींनकर पत्नी की फोटो एडिट कर किया था शेयर!

कटनी. छत्तीसगढ़ प्रांत के नक्सली जिला सुकमा में पदस्थ शिवाजी नगर गली नंबर-10 निवासी नीलेश गर्ग पिता ललित गर्ग (42) द्वारा ड्यूटी के दौरान सोमवार रात एके-47 से गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में सनसनीखेज वजह सामने आई है। सेना में देश की सेवा का जज्बा लेकर भर्ती हुए नीलेश को दोस्त की करतूत ने तोड़ दिया और उन्होंने मौत को गले लगा लिया है। हवलदार की मौत की वजह जिगरी दोस्त ही बना, जिसने नीलेश की पत्नी को ब्लैकमेल तो कर ही रहा था साथ ही सोमवार की रात पत्नी का मोबाइल छुड़ाकर फोटो निकालकर गलत तरीके से एडिट करते हुए व मैसेज दोस्त को शेयर कर दी जिससे, आहत होकर जांबाज हेड कांस्टेबल ने खुद को खत्म कर लिया।

हवलदार बेटे द्वारा सुसाइड किए जाने की खबर जैसे ही पत्नी पूर्णिमा, मां माया, 10 वर्षीय बेटे आदि को लगी तो विलख पड़े। सोमवार रात से लेकर मंगलवार देरशाम तक सभी परिजन मातम में हैं। बताया जा रहा है कि नीलेश अकेले सुकमा में रहकर ड्यूटी कर रहे थे। पत्नी पेशे से अधिवक्ता हैं जो वे कभी बच्चे के साथ शिवाजी नगर स्थित मकान में तो कभी इंदौर में रह रहीं थीं। बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले ही बेटे का वहां पर एडमिशन कराया गया है। परिजन अब नीलेश की पार्थिव देह कटनी आने का इंतजार कर रहे हैं।