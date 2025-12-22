कागजों में हांका गैंग: रेलवे स्टेशन के पास सडक़ पर सांडों का तांडव, मची अफरा-तफरी



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांडों की लड़ाई के चलते कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। स्थानीय लोगों ने हालात को काबू में करने के लिए सांडों पर पानी डाला और डंडों की मदद से उन्हें अलग करने का प्रयास किया। इसी दौरान यातायात पुलिस में पदस्थ आरक्षक मंजय कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर साहस दिखाया और डंडा मारकर दोनों सांडों को अलग कराया, जिससे स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते सांडों को नहीं हटाया गया तो किसी बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि हांका गैंग की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि शहरवासियों को इस तरह की घटनाओं से निजात मिल सके और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित हो।