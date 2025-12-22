22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

कागजों में हांका गैंग: रेलवे स्टेशन के पास सडक़ पर सांडों का तांडव, मची अफरा-तफरी

हांका गैंग के दावों पर उठे सवाल, यातायात पुलिस आरक्षक ने डंडा मारकर कराया सांडों को अलग, शहरभर में मवेशियों का जमघट

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 22, 2025

Fite with sand

Fite with sand

कटनी. शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दो सांड आपस में भयंकर तरीके से भिड़ गए। सांडों की इस लड़ाई ने कुछ ही देर में तांडव का रूप ले लिया, जिससे मौके पर मौजूद राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि एक सांड ने दूसरे सांड को उठाकर पटक दिया, वहीं आसपास मौजूद अन्य मवेशियों में भी उथल-पुथल मच गई।

वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें


प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांडों की लड़ाई के चलते कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। स्थानीय लोगों ने हालात को काबू में करने के लिए सांडों पर पानी डाला और डंडों की मदद से उन्हें अलग करने का प्रयास किया। इसी दौरान यातायात पुलिस में पदस्थ आरक्षक मंजय कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर साहस दिखाया और डंडा मारकर दोनों सांडों को अलग कराया, जिससे स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते सांडों को नहीं हटाया गया तो किसी बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि हांका गैंग की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि शहरवासियों को इस तरह की घटनाओं से निजात मिल सके और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित हो।

दर्जनों कर्मचारी है हांका गैंग में

इस घटना ने नगर निगम की हांका गैंग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर निगम द्वारा हर दिन हांका गैंग के माध्यम से शहर में घूम रहे मवेशियों को पकडकऱ गौशालाओं में रखने का दावा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद शहर के व्यस्त और संवेदनशील इलाके में सांडों की धमाचौकड़ी ने इन दावों की पोल खोल दी है। इस गैंग में दर्जनों कर्मचारी है, इसके बावजूद कार्रवाई सिफर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 09:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / कागजों में हांका गैंग: रेलवे स्टेशन के पास सडक़ पर सांडों का तांडव, मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेडिकल कॉलेज: दोनों ही रास्तों पर प्राइवेट जमीनें, अधिग्रहण कर बनेगा नया पहुंच मार्ग!

कटनी

184 गंभीर बीमारी थैलेसीमिया- सिकलसेल से लड़ रहे जंग, नहीं मिल रहे फिल्टर बैग, सीबीसी जांच कराने नहीं सुविधा

Problems Faced by Thalassemia Patients
कटनी

कोहरे का कहर: यहां सामने कुछ नहीं दिख रहा, थम गया पूरा शहर

Fog Wreak Havoc
कटनी

कतार में किसान-केंद्रों में समस्याएं अपार: एक बोरी में भरी जा रही 41 किलो 200 ग्राम धान, हाइवे में खड़े हो रहे किसान

Paddy
कटनी

कंगारू केयर सिस्टम का कमाल: एसएनसीईयू में सतमासे को मिला नया जीवन, मां के दूध ने फूंकी मासूम में जान

कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.