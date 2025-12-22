कागजों में हांका गैंग: रेलवे स्टेशन के पास सडक़ पर सांडों का तांडव, मची अफरा-तफरी

Fite with sand
कटनी. शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दो सांड आपस में भयंकर तरीके से भिड़ गए। सांडों की इस लड़ाई ने कुछ ही देर में तांडव का रूप ले लिया, जिससे मौके पर मौजूद राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि एक सांड ने दूसरे सांड को उठाकर पटक दिया, वहीं आसपास मौजूद अन्य मवेशियों में भी उथल-पुथल मच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांडों की लड़ाई के चलते कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। स्थानीय लोगों ने हालात को काबू में करने के लिए सांडों पर पानी डाला और डंडों की मदद से उन्हें अलग करने का प्रयास किया। इसी दौरान यातायात पुलिस में पदस्थ आरक्षक मंजय कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर साहस दिखाया और डंडा मारकर दोनों सांडों को अलग कराया, जिससे स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते सांडों को नहीं हटाया गया तो किसी बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि हांका गैंग की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि शहरवासियों को इस तरह की घटनाओं से निजात मिल सके और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित हो।
इस घटना ने नगर निगम की हांका गैंग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर निगम द्वारा हर दिन हांका गैंग के माध्यम से शहर में घूम रहे मवेशियों को पकडकऱ गौशालाओं में रखने का दावा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद शहर के व्यस्त और संवेदनशील इलाके में सांडों की धमाचौकड़ी ने इन दावों की पोल खोल दी है। इस गैंग में दर्जनों कर्मचारी है, इसके बावजूद कार्रवाई सिफर है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग