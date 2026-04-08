ऑनलाइन फ्रॉड: 4.26 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, दुबई से जुड़े तार

कटनी। साइबर ठगी के बड़े मामले में बिलहरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देशभर में लोगों ने साथ होने वाली ऑनलाइन ठगी की को ठिकाने लगाने वाले धोखाधड़ी के आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। मामले में करीब 4.26 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिससे जिले में हडक़ंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई की जा रही है। थाना कुठला एवं बिलहरी चौकी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया।

बिलहरी चौकी प्रभारी सुयश पांडेय ने बताया कि मामले में रोशन नगर निवासी राजेंद्र विश्वकर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आर्यवत शिक्षा समिति के खाते में डोनेशन दिलाने के नाम पर जीशान नामक व्यक्ति ने एक्सिस बैंक का खाता प्राप्त कर उसमें 4.26 करोड़ रुपए का फर्जी लेनदेन किया। शिकायत के आधार पर थाना कुठला में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। बता दें कि यह रकम लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की रकम को ठिकाने लगाते थे। इन खातों का उपयोग कर अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे।