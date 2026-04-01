ऑपरेशन ‘क्लीन लिफ्ट: कटनी बना ऑनलाइन सट्टे का गढ़, आधी रात पुलिस का एक्शन, 9 आरोपी गिरफ्तार

कटनी. जिले में लंबे समय से पनप रहे ऑनलाइन सट्टे के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल सट्टा खेलते 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर के माधवनगर क्षेत्र को इस अवैध नेटवर्क का मुख्य केंद्र बताया जा रहा है, जहां गली-कूचों में बैठे बुकी मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों का सट्टा संचालित करते हैं।

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान क्लीन लिफ्ट के तहत थाना माधवनगर और थाना कोतवाली की संयुक्त टीमों ने साइबर सेल के सहयोग से बीती रात अलग-अलग स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान उनके पास से 9 मोबाइल फोन, नगदी, सट्टे का हिसाब-किताब और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बरामद की गई।