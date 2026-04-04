पुलिस का महाअभियान: पारधियों के डेरे में कॉम्बिंग ऑपरेशन में बंदूक, एयर गन व नकली सिक्के बरामद

कटनी. जिले में अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए कटनी पुलिस ने बीती रात व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर फरार आरोपियों पर शिकंजा कस दिया। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया के मार्गदर्शन में यह ऑपरेशन सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। ऑपरेशन से पहले कंट्रोल रूम में अधिकारियों की विस्तृत ब्रीफिंग कर रणनीति तैयार की गई, जिसके बाद अलग-अलग टीमों को लक्षित क्षेत्रों में रवाना किया गया।

इस बार के कॉम्बिंग ऑपरेशन की खास बात यह रही कि पहली बार ड्रोन तकनीक का उपयोग कर संदिग्ध इलाकों की निगरानी की गई। उप पुलिस अधीक्षक रत्नेश मिश्रा और नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के नेतृत्व में करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीम ने थाना रीठी और कुठला क्षेत्र के अपराध प्रभावित डेरों, बिरुहली और खड़ोला में पारधियों की बस्ती में एक साथ दबिश दी। ड्रोन की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई, जिससे आरोपी भागने का मौका नहीं पा सके और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया।