पुलिस का महाअभियान: पारधियों के डेरे में कॉम्बिंग ऑपरेशन में बंदूक, एयर गन व नकली सिक्के बरामद

Katni police takes strict action against criminals
कटनी. जिले में अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए कटनी पुलिस ने बीती रात व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर फरार आरोपियों पर शिकंजा कस दिया। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया के मार्गदर्शन में यह ऑपरेशन सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। ऑपरेशन से पहले कंट्रोल रूम में अधिकारियों की विस्तृत ब्रीफिंग कर रणनीति तैयार की गई, जिसके बाद अलग-अलग टीमों को लक्षित क्षेत्रों में रवाना किया गया।
इस बार के कॉम्बिंग ऑपरेशन की खास बात यह रही कि पहली बार ड्रोन तकनीक का उपयोग कर संदिग्ध इलाकों की निगरानी की गई। उप पुलिस अधीक्षक रत्नेश मिश्रा और नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के नेतृत्व में करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीम ने थाना रीठी और कुठला क्षेत्र के अपराध प्रभावित डेरों, बिरुहली और खड़ोला में पारधियों की बस्ती में एक साथ दबिश दी। ड्रोन की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई, जिससे आरोपी भागने का मौका नहीं पा सके और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया।
सघन सर्चिंग अभियान के दौरान 15 फरार और संदिग्ध आरोपियों को मौके से पकड़ा गया। ये आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे कई पुराने मामलों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।
ऑपरेशन के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध सामग्री भी बरामद हुई। टीम ने 7 पेटी अवैध शराब जब्त की, जो क्षेत्र में अवैध कारोबार की ओर इशारा करती है। इसके अलावा एक भरमार बंदूक, दो कारतूस, एक एयर गन और कई धारदार हथियार भी बरामद किए गए।सबसे चौंकाने वाली बरामदगी करीब 2500 से 3000 नकली सोने के सिक्कों की रही, जिससे किसी बड़े फर्जीवाड़े या ठगी गिरोह के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है।
पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 15 संदिग्ध मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया है। इन वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और इनके जरिए अपराधों में इस्तेमाल की आशंका को भी खंगाला जा रहा है।
इस बड़े और समन्वित अभियान के बाद क्षेत्र में अपराधियों के बीच हडक़ंप मच गया है। पुलिस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि फरार आरोपियों और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए इस तरह के कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे।
पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य आपराधिक नेटवर्क और घटनाओं का खुलासा हो सकता है। अधिकारियों का मानना है कि इस कार्रवाई से न केवल अपराधियों पर शिकंजा कसा है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत हुआ है। कटनी पुलिस की यह कार्रवाई साफ संकेत है कि अपराध के खिलाफ अब और ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी और कानून से बचना अब आसान नहीं होगा।
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