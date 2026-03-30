एलपीजी किल्लत के बीच राहतभरा कदम, दशकों बाद शहर में हजारों परिवारों को मिलेगा केरोसीन

बालमीक पांडेय@ कटनी. एलपीजी गैस की लगातार बढ़ती दिक्कतों और आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के बीच सरकार ने शहरी उपभोक्ताओं को आंशिक राहत देने के लिए एक बार फिर केरोसिन (मिट्टी का तेल) वितरण शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद खाद्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कटनी शहरी क्षेत्र में कुल 19,204 परिवारों को केरोसिन वितरित किया जाएगा।Kerosene to Benefit Thousands of Families

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल प्रति परिवार 1 लीटर केरोसिन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि आपात स्थिति में लोग इसका उपयोग कर भोजन बना सकें। विभाग द्वारा जिले को कुल 19,204 लीटर केरोसिन का आवंटन किया जा चुका है। अब वितरण के लिए संबंधित कंपनी का चयन किया जा रहा है, जिसके बाद पीडीएस (राशन दुकानों) के माध्यम से उपभोक्ताओं तक केरोसिन पहुंचाया जाएगा।