264 लाख रुपए का गरीबों का राशन ‘हजम’ कर गए थे ‘कोटेदार बाबू’

जानकारी के अनुसार कैमोर वार्ड क्रमांक 4 में चंद्रमोहन बडग़ैंया ने 1344.48 क्विंटल अनाज हजम किया, जिसपर 8 अगस्त 24 को एफआइआर हुई। इसी प्रकार मुरवारी में अजय मिश्रा व रतन पांडेय ने 2208.23 क्विंटल अनाज गायब किया, जिनपर 4 दिसंबर 24 को एफआइआर हुई। खम्हरिया बागरी में लल्लूराम तिवारी ने 462.2 क्विंटल अनाज गायब किया, जिन पर 6 जनवरी 25 को एफआइआर हुई। इसी तरह कछारगांव छोटा में राजेश दाहिया ने 717 क्विंटल अनाज हजम किया, जिसपर 7 जनवरी 25 को प्राथमिकी दर्ज हुई। वहीं परसेल में मोहम्मद आजम ने 535 क्विंटल अनाज गायब किया, जिसके खिलाफ 8 जनवरी 25 को एफआइआर हुई। खाम्हा में जितेंद्र कुमार लोधी ने 701.5 क्विंटल अनाज रफादफा किया, जिस पर 8 जनवरी 25 को एफआइआर हुई। दशरमन में लल्लूराम तिवारी ने 750.7 क्विंटल अनाज गायब किया, जिस पर 8 जनवरी को एफआइआर हुई। इसी तरह गोपालपुर में राकेश पाठक ने 1516.41 क्विंटल अनाज गायब किया, जिसपर 9 जनवरी को एफआइआर हुई।